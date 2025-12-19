Карта бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників

За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Олександроград Донецької області; Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 176 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили дев’ять атак противника поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охрімівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дев’ять атак загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили три атаки противника у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 22 атаки у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів дві невдалі наступальні дії в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1395-й день повномасштабної війни в Україні.