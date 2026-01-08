Головна Країна Події в Україні
Телеканал «Рада» призупинив мовлення в телемарафоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ймовірною причиною припинення мовлення «Ради» ЗМІ називають бюрократичні процедури
фото: «Цензор.Нет» (ілюстративне)

За даними джерел ЗМІ, телеканал не інформував про вихід з марафону, оскільки сподівається повернутися до нього

Державний телеканал «Рада» не мовив у телемарафоні «Єдині новини» з 1 січня поточного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Детектор медіа».

Зазначається, що канал не з’явився в ефірі впродовж 29–30 грудня, а вийшов в ефір лише 31 грудня з підсумковим випуском новин. Станом на вечір 7 січня телеканалу «Рада» все ще не було у звичних слотах. Раніше він мовив щопонеділка із 6:00 до 12:00, щовівторка з 12:00 до 18:00 та щосереди з 18:00 до 00:00.

За даними джерел «Детектор медіа», телеканал не інформує про вихід з марафону, оскільки сподівається повернутися до нього протягом найближчих тижнів. Ймовірною причиною припинення мовлення «Ради» джерела називають бюрократичні процедури, пов’язані з бюджетними програмами, за якими виділяються кошти на виробництво марафону саме для парламентського телеканалу.

За словами співрозмовника журналістів, залученого до виробництва телемарафону, виробник контенту для телеканалу «Рада» – продакшн «Кінокіт» – поки також не працює.

Нагадаємо, що на утримання телемарафону в державному бюджеті на 2026 рік закладено понад 1,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що додаткове фінансування телемарафону «Єдині новини» становить 109 млн грн. ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» 16 грудня 2025 року уклало чотири нові угоди з телеканалами на створення контенту для марафону до кінця року. У березні минулого року з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону «Єдині новини» у 2025 році на 738 млн грн.

До слова, ЦВК визнала, що телемарафон «Єдині новини» у нинішньому форматі не відповідає стандартам проведення виборчої кампанії та потребує окремого законодавчого врегулювання.

