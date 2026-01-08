Головна Країна Події в Україні
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Обстріл Кривого Рогу, призначено нових очільників чотирьох областей. Головне за 8 січня
фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі

Удар по Кривому Рогу, Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей, суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу. «Главком» склав добірку новин 8 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Кривому Рогу

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. За даними ДСНС, унаслідок обстрілу постраждало 14 людей.

У лікарнях девʼятеро людей, серед них хлопці семи та 16 років. Один чоловік залишається у вкрай тяжкому стані. Пошкоджені майже півтора десятка багатоквартирних будинків, автівки.

Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу

Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, додавши можливість внесення застави. Політик перебуває під вартою вже понад два роки.

«Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно, прийняли рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 млн 280 тис. грн. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу» – підтвердив адвокат.

Зеленський призначив нових очільників чотирьох областей

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників облдержадміністрацій у чотирьох областях. За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

Згідно з документами, Чернівецьку область очолить Руслан Осипенко, Полтавщину – Віталій Дяківнич, Дніпропетровщину – Олександр Ганжа, Вінниччину – Наталія Заболотна.

Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу народній депутатці Анні Скороход до 4 млн грн. Однак суд дозволив зняти електронний браслет.

Депутатка у коментарі журналістам розповіла, що подавала клопотання про виїзд за кордон. За її словами, воно пов'язане з засіданням в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

За версією слідства, депутатка підозрюється в організації діяльність злочинної групи, яка, за даними правоохоронців, запропонувала підприємцю за $250 тис. домовитися з РНБО про застосування санкцій щодо компанії-конкурента.

Росія готує масований обстріл найближчими днями

Посольство Сполучених Штатів у Києві попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні. Він може статися найближчими днями.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація готує новий масований обстріл України. Окупанти можуть здійснити його уночі 9 січня.

