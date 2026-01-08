Лінія фронту станом на 8 січня 2026. Зведення Генштабу
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Новини війни в Україні
8 січня станом на 22:00 відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 81 окупант, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили чотири одиниць автомобільної техніки, один квадроцикл, 14 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки, також уразили вісім укриттів для особового складу противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Бугруватка, Вільча, Фиголівка.
На Куп’янському напрямку
Агресор чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у бік Куп’янська, Петропавлівки та Нової Кругляківки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.
На Лиманському напрямку
Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.
На Слов'янському напрямку
Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.
На Костянтинівському напрямку
Росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.
На Покровському напрямку
Від початку доби окупанти 27 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
На Олександрівському напрямку
Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.
На Гуляйпільському напрямку
Зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.
На Оріхівському напрямку
Наразі триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків.
Нагадаємо, триває 1415-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0