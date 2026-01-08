Головна Країна Події в Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
фото: ДСНС (ілюстративне)

За інформацією американського посольства, обстріл може відбутися протягом наступних кількох днів

Посольство Сполучених Штатів у Києві попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні. Він може статися найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу дипустанови.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що попередження про масований обстріл стосується всіх регіонів України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація готує новий масований обстріл України. Окупанти можуть здійснити його уночі 9 січня. Глава держави закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги, адже РФ під час наступного удару може скористатися негодою.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто залучений», – пояснив він.

До слова, Російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. Дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

