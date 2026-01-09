Головна Країна Події в Україні
У Львові пролунала серія вибухів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Львові пролунала серія вибухів
Небо після атаки на Львівщині
Попередньо, є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині

У ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. Про це пише «Главком» із посиланням на мера міста Андрія Садового.

Садовий повідомив, наразі з'ясовується, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі.

«Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті», – написав Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині.

Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

Садовий написав, що чи був це Орєшнік – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові.

«Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали», – повідомив Садовий.

Тим часом, місцеві львівські пабліки публікують відео удару. Кадри не підтверджені.

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

