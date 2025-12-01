Головна Світ Політика
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Брекельманс наголосив на важливості повної підтримки України під час переговорів

Нідерланди виділяють Україні додаткові €250 млн на протиповітряну оборону, боєприпаси для F-16 та безпілотні системи. Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Кошти будуть передані через програму PURL, яка передбачає закупівлю озброєнь для України у США.

«Ці вихідні стали черговим сумним моментом у російській повітряно-терористичній кампанії. Україні терміново потрібна більша військова підтримка, щоб захиститися від цих авіаударів і пережити сувору зиму. Завдяки цій підтримці в розмірі €250 млн через PURL, Нідерланди роблять значний внесок. Мирні переговори не мають відвертати увагу від повної й масової підтримки України», – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. 

Брекельманс наголосив на потребі подальшого тиску на країну-агресора Росію дипломатичними й економічними каналами, а також через військові постачання Україні. «Це зміцнює позиції України за столом переговорів», – зазначив Брекельманс. 

Нагадаємо, що Україні необхідно продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), адже без цього країна не зможе отримати близько $60 млрд, потрібних на найближчі два роки. Про це під часу форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. 

Латвія виділить €15 млн на підтримку «коаліції дронів» у 2026 році. Про це повідомила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час брифінгу у Києві. 

Теги: міністр Міноборони Нідерланди військові боєприпаси озброєння безпека Україна війна

