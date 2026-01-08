Головна Країна Події в Україні
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
Рятувальники ще працюють на місці удару у Кривому Розі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Наразі у Кривому Розі відомо про 23 постраждалих, серед яких 6 дітей та 8 жінок

Увечері Кривий Ріг зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами. За повідомленням голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, зафіксовано влучання двох ракет «Іскандер-М» у житловий сектор, пише «Главком».

Станом на 23:00 відомо про 23 постраждалих, серед яких 6 дітей та 8 жінок. У лікарнях перебувають 15 поранених: один чоловік у вкрай тяжкому стані, ще один – у тяжкому. На жаль, внаслідок атаки загинула 77-річна жінка.

Ворожий обстріл спричинив значні руйнування в місті:

  • пошкоджено 29 багатоповерхівок (одна фактично зруйнована, близько десяти мають серйозні пошкодження);
  • постраждали адміністративна будівля та 10 об'єктів бізнесу;
  • понівечено понад 20 автомобілів;
  • уражено об'єкт критичної інфраструктури.

Через удар по інфраструктурі виникли масові відключення електрики. Енергетикам уже вдалося заживити понад 83 тис. абонентів, проте понад 77 тис. залишаються без світла.

Через знеструмлення виникли проблеми з іншими комунальними послугами:

  • водопостачання: половина міста переведена на генератори, через що тиск у системі знижений.
  • опалення: без напруги залишилися 4 великі котельні (близько 1400 будинків). Фахівці планують відновити теплопостачання до ранку.

У місті розгорнуто цілодобовий штаб допомоги. Мешканці пошкоджених квартир можуть отримати будматеріали (плівку, рейки, OSB-плити) та оформити заяви на матеріальні виплати від міста. На місці працюють екстрені служби та психологи ДСНС. Аварійно-рятувальна операція триває.

Наслідки удару по Кривому Рогу
фото: ДСНС Дніпропетровщини, Олександр Вілкул

Нагадаємо, увечері та вночі російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Через обстріл пошкоджено інфраструктуру у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання.

До слова, президент України Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо енергетичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив, що важливо, аби партнери України реагували на знущання Росії з людей. Зеленський підкреслив, що удари по енергетиці та інфраструктурі не мають жодного військового сенсу, адже в умовах зими вони залишають людей без електрики й опалення.

