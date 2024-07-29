Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року

Покровський напрямок залишається місцем найактивніших бойових дій

За добу росіяни завдали по території України удару двома ракетами, та 66 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, задіяли для ураження 611 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.



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Новини війни в Україні

Загалом, від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Сьогодні найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 36 спроб прорвати оборону українських сил.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

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На Куп’янському напрямку

Противник провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

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На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції українців поблизу Новосергіївки, Макіївки, Тернів, Новосадового та Торського. Сім атак - відбито, шість - тривають.

На Сіверському напрямку

Під час семи бойових зіткнень оборонці української землі зупинили шість ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки та Спірного. Один бій досі продовжується.

На Краматорському напрямку

Противник здійснив сім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Григорівки. Сили оборони відбили шість атак, ще одна продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боїв - завершено, ще три - тривають.

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На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, загарбники 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 23 атаки, 13 - ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 206 окупантів, 56 з них - безповоротно. Також знищено танк, гаубицю Д-30, два БПЛА різних видів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, шість одиниць артилерійських систем та один автотранспорт.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три атаки – відбито, одна – триває.

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. Два бої досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку

Підрозділи наших військ відбивали дві ворожі атаки неподалік Гуляйполя, де наразі триває одне боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Загарбники тричі штурмували неподалік Малої Токмачки та Новоандріївки. У результаті боїв - зазнали поразки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Одна атака окупантів на позиції наших підрозділів, що на лівобережжі Дніпра, також не мала успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.