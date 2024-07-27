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Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Федоров показав робота для евакуації поранених: його вже запустили у виробництво
Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво
фото: Михайло Федоров/Telegram

Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом

В Україні запустили у серійне виробництво робота Ratel Н. Він призначений для евакуації поранених бійців з поля бою. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1. Робот може перевозити близько 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

Завдяки конструкції робот може рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Ratel Н також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Машина може виконувати різні завдання. На робота можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великій дистанції.

«Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво – військові використовують його й дають позитивний фідбек», – зазначає Федоров.

Як відомо, на полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні.

Нагадаємо, в Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння.

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Теги: міністр військові робота Михайло Федоров

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