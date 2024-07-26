Втрати ворога станом на 26 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 884-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 26 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 26 липня втратила:

особового складу ‒ близько 572300 (+950) осіб,

танків ‒ 8320 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11) од,

артилерійських систем – 15840 (+36) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 904 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),

крилаті ракети ‒ 2402 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2668 (+7)

Втрати ворога станом на 26 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 липня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 липня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області (рф) по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – ТОТ українського Криму, Курськ (РФ).

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Нині триває 884-й день повномасштабної війни в Україні.