Втрати ворога станом на 26 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 26 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 26 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 572300 (+950) осіб,
- танків ‒ 8320 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11) од,
- артилерійських систем – 15840 (+36) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 904 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2668 (+7)
Активність флоту окупантів станом на 26 липня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області (рф) по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда – ТОТ українського Криму, Курськ (РФ).
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.
Нині триває 884-й день повномасштабної війни в Україні.
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