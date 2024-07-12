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Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі
фото з відкритих джерел

Нова послуга в «Дії» має спростити життя захисникам і зменшити навантаження на кадрові служби військових частин

Оформити статус учасника бойових дій можна буде на порталі «Дія». Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті наших захисників та захисниць. Нещодавно додали посвідчення ветерана в «Дію», а вже скоро оформити статус учасника бойових дій можна буде за кілька кліків – на порталі «Дія», – повідомив він. 

Як зазначив глава Мінцифри, щоб подати документи на статус учасника бойових дій треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини. Натомість сервіс у «Дії» має спростити життя захисникам і зменшити навантаження на кадрові служби військових частин.

Крім того, подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» став доступним новий документ – посвідчення ветерана.

Згодом Кабінет міністрів схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати лише цифрове посвідчення ветерана в «Дії» без наявності паперового.

До слова, Кабінет міністрів затвердив механізм використання бюджетних коштів на професійну адаптацію ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників, визначивши пріоритетність окремих категорій та виділивши на цю програму 71 млн грн у 2024 році. 

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Теги: ветеран документи військові Михайло Федоров Дія

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