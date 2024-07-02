Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2024 року

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

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Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Сіверському та Покровському напрямках. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку.

На Харківському напрямку

Російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

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На Куп’янському напрямку

Ворог 17 разів атакував наші позиції. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка. Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку

Російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб – поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.

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На Сіверському напрямку

Зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень – Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються. Загарбники отримують гідну відсіч.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки. У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні – 109 окупантів, санітарні - 181, ще декілька осіб узято в полон. Знищено один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі «Тигр», два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога – танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Зазнали невдачі дві атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.

мапа: deepstate

Нагадаємо, триває 860-й день повномасштабної війни в Україні.