Удар по аеродрому «Саки» у Криму: Генштаб повідомив деталі

Летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.

«Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Інформація щодо наслідків удару уточнюється», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

«Сили оборони України продовжують знищувати військову інфраструктуру російських загарбників. (....) Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме і далі», – вказали у Генштабі.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.