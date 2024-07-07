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Аналітики попередили про загрозу наступу РФ на ще одному напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аналітики попередили про загрозу наступу РФ на ще одному напрямку
На Сумщині діють російські диверсійно-розвідувальні групи
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що російські війська зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною

У Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдається своєчасно їх виявити. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зокрема, російський мілблогер заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи увійшли до Олександрівки та Попівки Сумської області і що українські сили більше не присутні в двох населених пунктах. Мілблогер зазначив, що російські війська ще не почали наступальних операцій у цьому районі.

«Російська диверсійно-розвідувальна діяльність, імовірно, спрямована на те, щоб залучити та закріпити українські сили на ширшому фронті в зоні міжнародного кордону, хоча ця діяльність може передвіщати майбутні наступальні операції Росії», – вважають експерти.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від міста Харкова для підготовки до нових наступальних дій.

«Російські війська могли б розпочати наступальні дії з цього району на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45. Нещодавня російська диверсійна та розвідувальна діяльність мала місце в обох напрямках і, ймовірно, спрямована на підтримку зусиль Росії створити оперативну неоднозначність у цьому районі», – додали експерти.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі ТОС, тобто важкі вогнеметні системи.

До слова, з Часового Яру, що на Донеччині, від початку тижня ніхто з місцевих не виявив бажання виїздити з міста. Наразі у місті залишається 635 жителя. 

Раніше українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До того ж, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність постачання західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.

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Теги: окупанти Генштаб Володимир Зеленський місто кордон ворог Часів Яр

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