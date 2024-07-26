У Криму лунали потужні вибухи на військовому аеродромі

Місцеві пабліки повідомляють, що аеродром «Саки» горить

У ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.

Аеродром «Саки» має стратегічне значення для російської армії в Криму, оскільки використовується для базування винищувачів та іншої військової авіації. Атака на цей об'єкт є серйозним ударом по російській логістиці та може значно ускладнити проведення військових операцій в регіоні.

Пекельна ніч у тимчасово окупованому Криму. Удари по військовому аеродрому рашистів pic.twitter.com/OUdsdhCFMm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024

Крім того, кримські телеграм-канали повідомили про «прильоти» в районі Окунівки. Жителі Сімферополя також чули сильні вибухи. Зазначається, що пожежні машини та машини швидкої допомоги, їхали у бік аеродрому«Саки».

За даними джерела Кримського вітру, на аеродромі вражено склад із боєприпасами. Окупаційна адміністрація Севастополя на чолі з Михайлом Развожаєвим повідомили лише про загальну загрозу балістики.

Як повідомлялося, ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно.