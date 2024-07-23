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Суд в Іспанії засудив до 18 років пенсіонера, який надсилав посилки з бомбами до посольств США та України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Суд в Іспанії засудив до 18 років пенсіонера, який надсилав посилки з бомбами до посольств США та України
фото з відкритих джерел

Гонсалес Паскуаль прагнув викликати хвилювання  в Іспанії, щоб змусити уряд припинити підтримку України

 74–річний пенсіонер Помпейо Гонсалес Паскуаль був засуджений Верховним судом Іспанії до 18 років тюремного ув'язнення за відправлення шести посилок з бомбами високопоставленим чиновникам та урядовим установам. 

У 2022 році саморобні вибухові пристрої були надіслані іспанському прем'єр–міністру Педро Санчесу, міністру оборони Маргариті Роблес, а також до посольств України та США в Мадриді, до супутникового центру авіабази Торрехон-де-Ардос, який передає інформацію Україні, та до компанії Instalaza, яка постачає зброю Києву.

За даними El Mundo бомби в посилках були «запалювального, а не вибухового» характеру і спрацьовували, якщо за них потягнути. Майже всі бомби були знешкоджені, проте при вибуху однієї з них співробітник служби безпеки українського посольства отримав легкі поранення.

Гонсалес Паскуаль був заарештований у січні 2023 року, але у квітні його відпустили під заставу, посилаючись на його вік та відсутність судимості. Зрештою суд засудив його до 10 років позбавлення волі за тероризм та 8 років за виготовлення вибухових пристроїв. Він також має виплатити 1500 євро у якості компенсації за шкоду постраждалому співробітнику посольства України Миколі Величку.

Суд постановив, що Гонсалес Паскуаль діяв "з метою викликати хвилювання в іспанському суспільстві", щоб воно тиснуло на уряди Іспанії та США з метою припинення підтримки України.

Іспанська прокуратура зазначила, що на телефоні підозрюваного були встановлені Telegram, RT Noticias (іспанський додаток RT) та Sputnik, а в його пошукових запитах у браузері були "вивчити російську за 10 днів", "де в Іспанії виробляють танки" та "останні відео війни в Україні".

За даними The New York Times, з посиланням на американських чиновників, влада США та ЄС вважають, що до розсилки посилок з вибухівкою причетна російська розвідка. На їхню думку, ця операція була проведена для перевірки роботи проксі-груп на випадок загострення Росією конфлікту в Україні, а також для демонстрації можливості нанесення ударів на території Європи. Посольство Росії в Іспанії назвало статтю The New York Times "фантастичною".

Нагадаємо Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

 

Теги: виготовлення прокуратура тероризм Іспанія посольство Telegram Педро влада Педро Санчес танки поранення відео розвідка

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