Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року
Нині триває 1375-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 311 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 2

Противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 3

Відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 5

Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 6

Зафіксовано чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 8

Захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 10

Наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 11

Українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року фото 12

Противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.



