Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки палають автомобілі 

У ніч на 10 березня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. Палають два автомобілі. Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів.

Через російську атаку є постраждалі: 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці, 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні, 43-річний чоловік звернувся по допомогу до лікарів після ворожого удару БпЛА. Загалом п'ять постраждалих.

Як відомо, сьогодні, 9 березня у Харкові оголошено день жалоби за мешканцями міста, які загинули внаслідок нещодавньої терористичної атаки російських окупантів. Місто вшановуватиме пам'ять усіх жертв трагедії.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що під час нічної атаки 7 березня на місто у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.

Теги: Харків пожежа Олег Синєгубов

