Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 10 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 10 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 10 березня 2026 року, у частині областей з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
6 березня, 10:33
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 5 березня 2026 року
5 березня, 07:40
Куба вже тривалий час стикається з енергетичною кризою через зношену інфраструктуру, нестачу палива та скорочення постачання нафти
Масштабний блекаут залишив мільйони людей без світла на Кубі
5 березня, 02:20
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
4 березня, 10:26
Наступного разу Броварський міськрайонний суд повернеться до справи Януковича 10 березня 9:50
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
3 березня, 13:37
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 26 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
25 лютого, 19:48
Посадовець понад 24 роки життя віддав роботі в «Укренерго»
Загинув під час відновлення енергосистеми. Ексголові «Укренерго» Брехту присвоєно звання Героя України
24 лютого, 10:22
Раніше глава Міненерго повідомляв, що держава посилить контроль за відключеннями світла
Графіки відключень світла. Держенергонагляд проведе перевірки у пʼяти областях
20 лютого, 20:35
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
12 лютого, 01:52

Події в Україні

Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла
Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла
Як будуть вимикати світло 10 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Підпільну школу при УПЦ МП перевірив офіс мовної омбудсманки
Підпільну школу при УПЦ МП перевірив офіс мовної омбудсманки
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
Україна збільшила імпорт електроенергії
Україна збільшила імпорт електроенергії
«Контракт 18-24». Зеленський підписав закон про відстрочки
«Контракт 18-24». Зеленський підписав закон про відстрочки

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua