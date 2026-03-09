Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 9 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Гуляйпільському та Покровському напрямкках 

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 61 авіаудар, скинув 151 керовану авіабомбу, застосував 3447 дронів-камікадзе та здійснив 2849 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

9 березня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 41 окупанта та 10 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, шість одиниць спеціальної техніки, один склад боєприпасів, одиницю автомобільного транспорту, пошкоджено три танки, три артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, п’ять одиниць автомобільного транспорту та шість укриттів ворога. Знищено або подавлено 152 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав чотири авіаудари, скинув вісім авіабомб, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири– із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог два рази атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка. Боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 11 разів намагався просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Никифорівки.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Дві атаки триває.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Авіаударів противника зазнали Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка та Орли.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 28 атак у районі Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 24 атаки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.

Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1475-й день повномасштабної війни в Україні.

