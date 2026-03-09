Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
Дайджест новин 9 березня 2026 року
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка та призначив посла України в Андоррі.
«Главком» склав добірку головних подій 9 березня:
Названо лауреатів Шевченківської премії-2026
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн.
Лауреати Національної премії Шевченка:
Проза
- Белянський Павло – роман «Битись не можна відступити»;
- Щербак Юрій – книга підсумків і пророцтв «Мертва пам'ять. Голоси і крики».
Літературознавство і мистецтво
- Тримбач Сергій – книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».
Публіцистика і журналістика
- Криштопа Олег – документальний роман «Радіо «Афродіта».
Музичне мистецтво
- Пирожок Мар'ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту «Пиріг і Батіг») – музичний альбом «Замордовані. Подзвін перший»;
- Скрипник Олексій (композитор) – хоровий концерт «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру.
Концертно-виконавське мистецтво
- Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо) – медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.
Театральне мистецтво
- Дмітрієва Оксана (режисерка) – вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.
Кіномистецтво
- Остріков Павло (автор сценарію, режисер) – фільм «Ти – Космос».
Візуальні мистецтва
- Білик Назар – «Меморіал українським розвідникам» серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».
Фотомистецтво
- Гром Олена – фотопроєкт «Вкрадена весна».
Декоративно-прикладне мистецтво
- Мацієвський Ігор (майстер художнього скла) – мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).
Дизайн
- Корнієнко Владислав, Павелець Ілля, Грабко Іван – культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;
- Стасенко Володимир – проєкт «Людина. Ідентифікація війною».
Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів
- Сахарук Валерій (куратор) – культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».
Сили оборони уразили десантний катер РФ у Криму
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.
Зеленський підписав закон про відстрочки для тих, що відслужив за «контрактом 18-24»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про соцзахист військовослужбовців. Він фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18-24» і прослужив 12 місяців.
Як відомо, закон встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.
У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК
У застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція. Відтепер у додатку можна записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування.
Так, у «Резерв+» можна обрати зручну дату та час, відстежити свій статус у черзі, отримати нагадування та скасувати візит. Крім того, після походу до ТЦК можна буде залишити відгук про його роботу.
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Соколовську надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом. Вона вже обіймає посаду посла України в Королівстві Іспанія. Раніше дипломатичну місію України в Андоррі також забезпечувало посольство в Іспанії.
Інші важливі новини
- Тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відкладаються.
- Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростувало некоректну інформацію про відпустки, пов’язані з народженням та доглядом за дитиною, у проєкті Трудового кодексу.
- Уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.
