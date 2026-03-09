Головна Країна Події в Україні
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 9 березня 2026 року

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка та призначив посла України в Андоррі.

«Главком» склав добірку головних подій 9 березня:

Названо лауреатів Шевченківської премії-2026

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч кількість номінацій Шевченківської премії стала найбільшою за всі 65 років існування, а її розмір складає 484 тис. 480 грн.

Лауреати Національної премії Шевченка:

Проза

  • Белянський Павло – роман «Битись не можна відступити»;
  • Щербак Юрій – книга підсумків і пророцтв «Мертва пам'ять. Голоси і крики».

Літературознавство і мистецтво

  • Тримбач Сергій – книга «Іван Миколайчук. Містерії долі».

Публіцистика і журналістика

  • Криштопа Олег – документальний роман «Радіо «Афродіта».

Музичне мистецтво

  • Пирожок Мар'ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту «Пиріг і Батіг») – музичний альбом «Замордовані. Подзвін перший»;
  • Скрипник Олексій (композитор) – хоровий концерт «Катарсис» для мішаного хору acappella на канонічні тексти, Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру.

Концертно-виконавське мистецтво

  • Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо) – медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.

Театральне мистецтво

  • Дмітрієва Оксана (режисерка) – вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Кіномистецтво

  • Остріков Павло (автор сценарію, режисер) – фільм «Ти – Космос».

Візуальні мистецтва

  • Білик Назар – «Меморіал українським розвідникам» серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».

Фотомистецтво

  • Гром Олена – фотопроєкт «Вкрадена весна».

Декоративно-прикладне мистецтво

  • Мацієвський Ігор (майстер художнього скла) – мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).

Дизайн

  • Корнієнко Владислав, Павелець Ілля, Грабко Іван – культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України «ММ»;
  • Стасенко Володимир – проєкт «Людина. Ідентифікація війною».

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

  • Сахарук Валерій (куратор) – культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».

Сили оборони уразили десантний катер РФ у Криму

Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026 фото 1

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з Силами спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок точних ударів українським захисникам вдалося уразити одразу три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та ліквідувати одну мобільну вогневу групу противника.

Зеленський підписав закон про відстрочки для тих, що відслужив за «контрактом 18-24»

Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026 фото 2
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про соцзахист військовослужбовців. Він фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18-24» і прослужив 12 місяців.

Як відомо, закон встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню.

У «Резерв+» запрацювала електронна черга в ТЦК

Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026 фото 3

У застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція. Відтепер у додатку можна записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування.

Так, у «Резерв+» можна обрати зручну дату та час, відстежити свій статус у черзі, отримати нагадування та скасувати візит. Крім того, після походу до ТЦК можна буде залишити відгук про його роботу.

Зеленський призначив посла України в Андоррі

Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026 фото 4
фото: ua.news

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Соколовську надзвичайним і повноважним послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом. Вона вже обіймає посаду посла України в Королівстві Іспанія. Раніше дипломатичну місію України в Андоррі також забезпечувало посольство в Іспанії.

Інші важливі новини

  • Тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відкладаються.
  • Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спростувало некоректну інформацію про відпустки, пов’язані з народженням та доглядом за дитиною, у проєкті Трудового кодексу.
  • Уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

Теги: Шевченківська премія Володимир Зеленський переговори посол Крим

