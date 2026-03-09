Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку

Атака на нафтобазу у Макіївці у ніч на 1 березня

Ймовірно, у Макіївці атаковано нафтобазу

У ніч на 10 березня безпілотники атакували окуповану Макіївку у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Вибухи пролунали в окупованих містах Донеччини: у Донецьку, Макіївці. Окупанти писали про рій дронів «майже над усією ДНР».

У мережі пишуть, що у Макіївці безпілотники атакували нафтобазу. Також, ймовірно, є приліт у Донецьку, там виникла пожежа.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.