Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла

Частина споживачів перебуває без світла через російські атаки

Упродовж дня ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру в Сумській області

Російські загарбники протягом усього дня тероризують Сумщину. Під ударом країни-агресорки – енергетична інфраструктура в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами чиновника, у населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням. Частина жителів залишаються без світла.

Як повідомив Григоров, енергетики вже працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання.

Водночас очільник ОВА наголосив, що «Пункти незламності» в усіх громадах мають бути в стані готовності. «У разі тривалого відключення електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними», – написав глава ОВА.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Як відомо, завтра, 10 березня 2026 року, у частині областей з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).