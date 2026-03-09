Головна Країна Події в Україні
Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла
Частина споживачів перебуває без світла через російські атаки
фото: Reuters (ілюстративне)

Упродовж дня ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру в Сумській області

Російські загарбники протягом усього дня тероризують Сумщину. Під ударом країни-агресорки – енергетична інфраструктура в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами чиновника, у населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням. Частина жителів залишаються без світла.

Як повідомив Григоров, енергетики вже працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання.

Водночас очільник ОВА наголосив, що «Пункти незламності» в усіх громадах мають бути в стані готовності. «У разі тривалого відключення електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними», – написав глава ОВА.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Як відомо, завтра, 10 березня 2026 року, у частині областей з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

