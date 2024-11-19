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Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»
Пошуково-рятувальна операція у Глухові триває
фото: ДСНС України, Facebook

Зеленський: «Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна»

Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову, є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян. 

«На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному», – написав президент у Facebook.

Зеленський нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для нашої країни, щоб заблокувати удари росіян по наших людях.

«Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою», – наголосив президент. 

Нагадаємо, росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

Теги: війна обстріл Сумщина дрон

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