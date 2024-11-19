Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»

Зеленський: «Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна»

Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову, є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян.

«На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному», – написав президент у Facebook.

Зеленський нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для нашої країни, щоб заблокувати удари росіян по наших людях.

Президент Зеленський відреагував на російський удар дроном по Глухову.

"Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким", - повідомив глава держави. pic.twitter.com/7WLOnAK6s1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

«Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою», – наголосив президент.

Нагадаємо, росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах.