Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 710660 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9253 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20314 (+34) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 11 листопада:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. Також на «українському плацдармі» в Курській області 11 листопада російські та українські війська досягли просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки, а російські сили просунулися в районі Поселення, Погребків, Суджі.
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