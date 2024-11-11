Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 710660 (+1770) осіб,

танків ‒ 9253 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,

артилерійських систем – 20314 (+34) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),

крилаті ракети ‒ 2636 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,

спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).

Втрати ворога у війні станом на 11 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 листопада:

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. Також на «українському плацдармі» в Курській області 11 листопада російські та українські війська досягли просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки, а російські сили просунулися в районі Поселення, Погребків, Суджі.