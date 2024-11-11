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Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 992-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1770 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).
Втрати ворога у війні станом на 11 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 11 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 листопада:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 11 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нині триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. Також на «українському плацдармі» в Курській області 11 листопада російські та українські війська досягли просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки, а російські сили просунулися в районі Поселення, Погребків, Суджі.

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Теги: втрати війна Генштаб ЗСУ окупанти

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