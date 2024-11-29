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Німецький генерал спрогнозував окупацію Покровська

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Німецький генерал спрогнозував окупацію Покровська
Для України, як стверджує Фройдінг, склалась особливо критична ситуація в районі Покровська
фото: AP

За словами Крістіана Фройдінга, Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах

Україна втратить Покровськ Донецької області наприкінці цього року або на початку наступного. Таку думку висловив глава спецштабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt.

Посадовець оцінює, що наразі Росія володіє військовою ініціативою на всіх фронтах, у всіх областях, зокрема й на Донбасі, який уже кілька місяців є центром бойових дій.

«Росія атакує там із майже немислимим розгортанням людей і матеріальних засобів», – наголосив німецький генерал.

За його словами, російська армія втрачає до 2000 людей на добу.

Для України, як стверджує Фройдінг, склалась особливо критична ситуація в районі Покровська, який є важливим транспортним вузлом для українських сил.

«Я вважаю, що Покровськ доведеться залишити наприкінці року або на початку 2025 року», – прогнозує глава спецштабу.

На його думку, ескалація бойових дій буде і на території Курської області, яка частково контролюється українськими силами, зокрема, за рахунок участі північнокорейських військових.

Нагадаємо, за минулі десять днів російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни

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Теги: Донеччина війна фронт Покровськ

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