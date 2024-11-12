Безвітряні дні негативно вплинули на енергосистему Європи

«Європейські ціни на електроенергію злетіли до рівня, який востаннє спостерігався під час енергетичної кризи»

У Європі раніше і довше, ніж звичайно, встановилася безвітряна погода. Так званий Dunkelflaute просто знеструмив всю вітроенергетику. Про це пише оглядач Bloomberg із сировинних ринків Хав'єр Блас.

Майже повний штиль зберігається на північному заході Європи вже більше тижня, в решті континенту – 6-й день поспіль. Це скоротило виробництво вітрової енергії на 90%, після чого ціни на ресурс різко зросли.

«Європейські ціни на електроенергію злетіли до рівня, який востаннє спостерігався під час енергетичної кризи. Тільки причиною цього не війна чи інші геополітичні події, а безвітряна погода. Європейський континент швидко розширив свої потужності з виробництва вітрової та сонячної енергії, але все ще покладається на дорогі вуглеводні як резерв», – йдеться у публікації.

Феномен Dunkelflaute – цим німецьким терміном позначають періоди, коли сонячна або вітрова енергія може не вироблятися практично зовсім. Це створює серйозну проблему для енергетичної інфраструктури, яка покладається на відновлювані джерела енергії.

У той час, як Німеччина отримує понад 49 гігават вітрової енергії, зараз було вироблено лише близько 1%, причому дороге викопне паливо було вимушене заповнити цю прогалину.

«Відсутність вітру означає, що в цьому опалювальному сезоні в регіоні спостерігалося найбільше скорочення запасів газу, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Хоча запаси залишаються заповненими в середньому на 94%, падіння відбулося в період відносно м’якої погоди перед холодними місяцями», – пише Bloomberg.

У такій ситуації відбулося не лише прогнозоване повернення до спалювання більшої кількості газу, а також початку використання вугілля у енергосистемі європейських країн.

До слова, уряд Швеції не дав дозволу на будівництво 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі через загрозу національній безпеці з боку Росії. Вважається, що вітряки заважають роботі ППО.