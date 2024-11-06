Міноборони тестує нові зразки жіночої форми

Процес впровадження нових зразків жіночої форми зіштовхується з труднощами через низьку зацікавленість виробників

Тривають польові випробування демісезонної форми для жінок

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків демісезонної та зимової форми для військовослужбовиць. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

За словами пресслужби, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань.

Як зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник, процес уповільнюється через низьку зацікавленість виробників надавати тестові зразки для проведення випробувань.

Міністерство також враховує результати тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах. Зокрема, вже заплановано зміни до технічних умов окремих елементів одягу з урахуванням відгуків військовослужбовиць.

Крім того, чиновник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит.

Нагадаємо, у лютому цього року військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

До слова, у липні 2023 року Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу. У серпні Міноборони офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ