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Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни
Сократ поділився, що фізично складно було у перші дні війни
фото: скріншот із відео

«Особливо закарбувалися в пам’яті перші загиблі», – зізнався Сократ

 

 

Заступник начальника Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України із позивним Сократ розповів, яким був для нього найважчий день після повномасштабного вторгнення. У інтерв’ю «Радіо Байрактар» він поділився, що фізично складно було у перші дні війни.

«Три-чотири дні я просто не спав. Було напруження, неспецифічна діяльність, тому що все потрібно було переформатовувати на інший лад. Тож щодо фізичної втоми – то це ось ця історія», – сказав Сократ.

Морально ж найважчими виявилися дні, коли втрачав побратимів, зізнався командир «Альфи». Особливо закарбувалися в пам’яті перші загиблі.

«Перших втрат ми зазнали під Києвом. Було надзвичайно важко морально, бо я командував цим підрозділом. Мені воно дуже закарбувалося. Пам’ятаю цих хлопців, як я їх забирав, усі ті процедури. Ворог стояв довкола Києва, все відбувалося швидко. На жаль, ці втрати не були єдиними, та саме вони посилили наше бажання боротися з ворогом», – пояснив спецпризначенець.

Раніше СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію. 

Нагадаємо, на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

До слова, Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області.

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Теги: СБУ втрати історія війна ворог

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