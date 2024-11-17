Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни

Сократ поділився, що фізично складно було у перші дні війни

«Особливо закарбувалися в пам’яті перші загиблі», – зізнався Сократ

Заступник начальника Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України із позивним Сократ розповів, яким був для нього найважчий день після повномасштабного вторгнення. У інтерв’ю «Радіо Байрактар» він поділився, що фізично складно було у перші дні війни.

«Три-чотири дні я просто не спав. Було напруження, неспецифічна діяльність, тому що все потрібно було переформатовувати на інший лад. Тож щодо фізичної втоми – то це ось ця історія», – сказав Сократ.

Морально ж найважчими виявилися дні, коли втрачав побратимів, зізнався командир «Альфи». Особливо закарбувалися в пам’яті перші загиблі.

«Перших втрат ми зазнали під Києвом. Було надзвичайно важко морально, бо я командував цим підрозділом. Мені воно дуже закарбувалося. Пам’ятаю цих хлопців, як я їх забирав, усі ті процедури. Ворог стояв довкола Києва, все відбувалося швидко. На жаль, ці втрати не були єдиними, та саме вони посилили наше бажання боротися з ворогом», – пояснив спецпризначенець.

Раніше СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію.

Нагадаємо, на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.

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До слова, Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області.