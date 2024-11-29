Повернення із СЗЧ. У Генштабі назвали число військових, які втекли і повернулися у свої частини

Військові, які вирішили після СЗЧ повернутися на службу, спершу певний час перебуватимуть у батальйонах резерву

За місяць більше 6 тис. військових, які самовільно залишили військо, повернулися служити в бойові бригади

Впродовж листопада більш як 6 тис. військових, які раніше самовільно залишили частину, добровільно повернулися на службу, повідомили «Главкому» в Генеральному штабі. У Генштабі впевнені, що кількість таких повернень зростатиме.

Підставою для оптимістичних прогнозів є зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», котрий, як очікується, днями має підписати президент України Володимир Зеленський. Зміни покликані пришвидшити нерішучих чоловіків, які самовільно залишили свою частину (в армії це позначають абревіатурою СЗЧ), швидше стати у стрій: закон обмежить безкарне пребування в СЗЧ, якщо військовий поновиться на службі до 1 січня 2025 року. На такого військового розповсюджуватиметься дія прийнятого в серпні цього року закону №11322, що звільняє тих, хто пішов у СЗЧ, від кримінальної відповідальності.

Як пояснили «Главкому» в Генштабі, військові, які вирішили після СЗЧ повернутися на службу, спершу певний час перебуватимуть у батальйонах резерву, а відтак будуть спрямовані у бойові бригади.

Нагадаємо, що кількість втікачів з війська за останній рік називають однією з найбільших кадрових проблем ЗСУ. За неофіційними даними, кількість чоловіків, які з різних причин наважилися на СЗЧ, сягає щонайменше 100 тис. осіб.