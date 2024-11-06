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Є збиті ворожі цілі, виникла пожежа: наслідки атаки дронів на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Є збиті ворожі цілі, виникла пожежа: наслідки атаки дронів на Київщину
Унаслідок падіння уламків дронів горів трав'яний настил
фото ілюстративне

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки РФ

У ніч на 6 листопада в Київській області через атаку ворожих БпЛА тривога оголошувалася тричі. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Влада закликала мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу.

«Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася тричі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено», – розповів Кравченко.

Очільник Київської ОВА додав, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у Києві вночі була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування БпЛа.

 

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Теги: пожежа населення ворог тривога Київщина війна дрон

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