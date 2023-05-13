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Депутат Держдуми РФ отримав поранення внаслідок «бавовни» у Луганську

Діана Гасюк
glavcom.ua
Депутат Держдуми РФ отримав поранення внаслідок «бавовни» у Луганську
Депутат Державної Думи Російської Федерації Віктор Водолацький
фото: Телеграм

Яким чином депутат Держдуми РФ отримав «поранення» наразі не повідомили

Російські загарбники заявили, що внаслідок вибуху в окупованому Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Водночас на відео, яке опублікували після вибуху, депутат виглядає цілим і неушкодженим. Про це повідомляє прокремлівський ресурс «Риа новости».

Посилаючись на окупантів Луганської області, пропагандисти повідомляють, що Водолацький отримав поранення через вибух в Луганську.

Проте окупанти нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення.

Натомість телеграм-канал База оприлюднив відео, де Водолацький на фоні палаючої будівлі заводу у Луганську виглядає цілим і неушкодженим.

Ще пізніше депутат «Єдіной Росії» з'явився в ефірі росіського телебачення із пластиром на лобі та чимось схожим на рану біля губи. 

 

За додатковою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу м. Луганськ поранення отримали шестеро дітей.

Нагадаємо, що минулої доби у Луганську були потужні вибухи. Приліт у тимчасово окупованому Луганську, ймовірно, був у район підприємства «Поліпак», розташованого на території колишнього Машинобудівного заводу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони натякнуло на ймовірні «цілі», для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією. 

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Теги: вибух окупанти телебачення депутат Луганськ ворог поранення відео

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