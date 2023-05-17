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Вінницька ОДА вимагає з журналістів 50 тис. за дані про те, кого вона випускає закордон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вінницька ОДА вимагає з журналістів 50 тис. за дані про те, кого вона випускає закордон
Вінницька ОВА вирішила заробити на журналістах
фото з відкритих джерел

Вінницька обласна адміністрація видала вже майже 4 тис. рішень про виїзд за кордон

Окремі обласні військові адміністрації під час війни вдаються до хитрощів, щоб приховати від суспільства важливу інформацію: кого вони випускають з України під час війни. На запит журналістів «Главкома» розкрити списки осіб, котрі під час війни виїжджали з країни, як волонтери, керівник Вінницької ОВА Олександр Коханець до листа на півтори сторінки прикріпив чек на оплату.

Як виявилося, Вінницька обласна адміністрація видала вже майже 4 тис. рішень про виїзд за кордон. Проте для того, щоб отримати копії їх рішень, ОВА потребувала у журналістів 51,3 тис. грн.

(для перегляду – натисніть на документ)

Зазначимо, що за законом чиновники мають оприлюднювати таку інформацію безкоштовно. Для того, щоб виправдати відкрите здирництво, Коханець безплатно додав на вибір п’ять копій наказів про виїзд за межі України, які підписав його шеф Сергій Борзов, до речі, у недалекому минулому професійний жартівник.

Метод вінничан використали й деякі інші військові адміністрації, проте їхні апетити виявилися скромнішими. Дніпропетровські чиновники, наприклад, вимагають за дані про людей, яких випускали за кордон за рішенням ОВА, всього лише 3,27 тис. грн.

Нагадаємо, що в число найважливіших  документів, екстрено підписаних президентом Володимиром Зеленським вранці 24 лютого 2022 року, потрапив указ про утворення військових адміністрацій. Це означало, що всі обласні державні адміністрації перетворювалися на військові з суттєво ширшими повноваження, аніж у мирний час. Таку ж трансформацію пройшли районні держадміністрації. Таким чином центральна влада у зв’язку із повномасштабною війною намагалася створити єдиний управлінський кулак: Генштаб ЗСУ, Кабмін і військові адміністрації. Протягом минулого року військові адміністрації все частіше запроваджувалися на територіях, контроль за якими тимчасово втратила Україна. А також у населених пунктах, які наша армія очистила від окупантів та колаборантів.

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Теги: корупція в Україні війна самоврядування

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