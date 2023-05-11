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Заборона імпорту агропродукції з України. Кишинів відреагував на ультиматум Києва

Діана Гасюк
glavcom.ua
Заборона імпорту агропродукції з України. Кишинів відреагував на ультиматум Києва
Молдова поки що не запроваджуватиме обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України
фото з відкритих джерел

Володимир Боля зазначив, що обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначним

Молдова вирішила поки не вводити обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України, оскільки такі дії «нічого б не вирішили» та «дали б нульові результати». Про це заявив міністр сільського господарства країни Володимир Боля, інформує Newsmaker.md.

Молдовський чиновник зазначив, що обмеження на імпорт не призвели б ані до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ані до зниження собівартості.

«Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато було б втрачено», – зазначив Боля в ефірі програми «Punctul pe AZI» на TVR Moldova.

Також міністр звернув увагу, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні, і всього було імпортовано близько 177 тонн пшениці та 4 тисяч тонн соняшникового насіння, тоді як елеватори в Молдові дають можливість зберігати близько 3 мільйонів тонн продукції.

Боля також заявив, що Кишинів не розглядає заборону транзиту зерна з України через Молдову.

«Транзит не впливає на нас негативно... Проблема виникає з автомобільними вантажоперевезеннями – очікування на митниці в Румунії. Ми зацікавлені у розвитку залізничного транспорту. Це набагато вигідніше, ніж автомобільний транспорт», – сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на обмеження, введені Молдовою проти українського агроекспорту, Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту.

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Теги: міністр Молдова імпорт транзит чиновник Україна транспорт

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