Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
фото: glavcom.ua

Через наслідки російських обстрілів графіки знеструмлень у постраждалих регіонах тимчасово не діють

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де діють аварійні обмеження, наразі не застосовуються. Про це повідомили в енергетичній компанії, закликавши українців стежити за оновленнями та ощадливо споживати електроенергію, пише «Главком».

Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації стану енергосистеми.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії обленерго у своїх регіонах.

Українців, у яких наразі є світло, закликають використовувати електроенергію ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в період дії аварійних обмежень.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

Читайте також:

Теги: енергетика війна Україна відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал США Ден Кейн заявив, що російський новобранець живе на фронті до 30 хвилин
Генерал США назвав середню тривалість життя російського новобранця на фронті
17 вересня, 21:50
Атака на завод транснаціональної компанії Mondelez у Тростянці
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
20 вересня, 18:36
Таке рішення може застосовуватися, якщо діти втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу
Міносвіти дозволило скорочувати уроки в школах до 35 хвилин
22 вересня, 15:56
Військовий бригади «Азов» ремонтує обладнання для радіоелектронної боротьби
WSJ: Україна навчилася збивати російські балістичні ракети без Patriot
7 жовтня, 01:45
Відключення світла у Києві 1 жовтня 2026 року: графіки скасовано до кінця доби
Відключення світла у Києві 1 жовтня 2026 року: графіки скасовано до кінця доби
1 жовтня, 08:57
За словами Ярмака, поточна ситуація на фронті – це боротьба на стратегічному рівні, де сторони задіюють усі наявні ресурси
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
3 жовтня, 15:15
Балістичні ракети FP-7 (праворуч) та FP-9 (ліворуч) під час міжнародної виставки MSPO 2026 у Польщі
Зеленський: ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході
3 жовтня, 20:37
Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 17:00 
Тимчасове відключення світла на Київщині 6 жовтня: де не буде електроенергії
6 жовтня, 09:33
Роман Романюк закликав упродовж дня не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Нічна атака на Волинь: постраждали підприємства, є травмовані
Сьогодні, 08:47

Суспільство

На Волині внаслідок атаки РФ загинув чоловік: двоє його синів захищають Україну
На Волині внаслідок атаки РФ загинув чоловік: двоє його синів захищають Україну
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла
Міжнародна організація з міграції попередила про нову хвилю переселення українців цієї зими
Міжнародна організація з міграції попередила про нову хвилю переселення українців цієї зими
Очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією
Очільник НАЗК назвав сфери, де місцева влада найбільше грішить корупцією
Левам – закріплювати результати, Терезам – захищати власні інтереси: найавторитетніший гороскоп на 17 жовтня 2026 року
Левам – закріплювати результати, Терезам – захищати власні інтереси: найавторитетніший гороскоп на 17 жовтня 2026 року
Україна краще підготовлена до зими, ніж у попередні роки. Міністр енергетики пояснив причини відключень світла
Україна краще підготовлена до зими, ніж у попередні роки. Міністр енергетики пояснив причини відключень світла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
82K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua