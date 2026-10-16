У кількох областях України запроваджено аварійні відключення світла

Через наслідки російських обстрілів графіки знеструмлень у постраждалих регіонах тимчасово не діють

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де діють аварійні обмеження, наразі не застосовуються. Про це повідомили в енергетичній компанії, закликавши українців стежити за оновленнями та ощадливо споживати електроенергію, пише «Главком».

Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації стану енергосистеми.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії обленерго у своїх регіонах.

Українців, у яких наразі є світло, закликають використовувати електроенергію ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в період дії аварійних обмежень.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.