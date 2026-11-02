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Розпочато перевірку із залученням СБУ через події у Петропавлівській Борщагівці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розпочато перевірку із залученням СБУ через події у Петропавлівській Борщагівці
На місці подій почався протест, люди намагалися прорватися всередину будівлі Нацгвардії
фото: кадр з відео

Офіс військового омбудсмана вже працює на місці разом із командуванням Нацгвардії, усі військовослужбовці перебувають у безпеці

Офіс військового омбудсмана призначив перевірку обставин інциденту з військовослужбовцями в Петропавлівській Борщагівці Київської області. До з’ясування обставин також планують залучити правоохоронні органи та Службу безпеки України. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, пише «Главком».

«Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається. Призначена перевірка, в межах якої будуть з’ясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і СБУ», – написала вона.

За словами Решетилової, представники Офісу військового омбудсмана працюють безпосередньо на місці подій разом із командуванням Національної гвардії України.

У будинку в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці Нацгвардії. Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що приміщення використовували як тимчасовий пункт перебування бійців перед відправленням до навчального центру.

За його словами, чотирьох військових, затриманих після самовільного залишення військових частин, доправили до медичного центру Нацгвардії. Ще 18 бійців перебували всередині будинку. Півненко також повідомив про службове розслідування та пообіцяв особисто контролювати його перебіг.

Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, з будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі.

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Теги: ЗСУ Нацгвардія Київщина

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