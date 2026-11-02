Російський флот опинився під посиленим наглядом Британії – Telegraph

Лондон уперше залучив до стеження за російськими кораблями новітній безпілотник Protector

Королівські повітряні сили Великої Британії вперше залучили безпілотник Protector RG Mk1 до спостереження за російськими військовими кораблями поблизу британського узбережжя. Польоти відбувалися наприкінці вересня та в першій половині жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією британського Міністерства оборони, безпілотник забезпечив понад 10 годин спостереження за пересуванням російських суден. Він діяв спільно з кораблями та гелікоптерами Королівського флоту, які контролювали активність російських військових у районі Ла-Маншу.

Зокрема, з 1 до 14 жовтня британський есмінець HMS Dauntless і патрульний корабель HMS Tyne відстежували російський фрегат «Неустрашимий» та торговельні судна, які проходили через протоку.

У британському оборонному відомстві уточнили, що під час цих польотів безпілотник був неозброєним. Його використовували виключно для спостереження, а про застосування зброї не повідомлялося.

Командир 13-ї ескадрильї Королівських повітряних сил Сем Гейлі зазначив, що проведені польоти дозволили перевірити можливості використання безпілотника для спостереження за морською активністю. Зокрема, йдеться про виконання завдань у військовому та цивільному повітряному просторі.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, протягом перших семи місяців 2026 року кількість операцій Королівського флоту зі спостереження за російськими кораблями зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Нагадаємо, у липні 2026 року російський фрегат «Неустрашимий» провів артилерійські навчання з бойовими стрільбами приблизно за 74 км від британського Плімута. За його діями спостерігав патрульний корабель Королівського флоту HMS Tyne. Навчання тривали близько 30 хвилин у міжнародних водах.