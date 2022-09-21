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Про що говорив Путін у зверненні до росіян: головні тези

Надія Клочко
glavcom.ua
Про що говорив Путін у зверненні до росіян: головні тези
Путін оголосив про часткову мобілізацію у РФ
фото: скріншот відео

 Путін після оголошення часткової мобілізації  знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У своїй промові він оголосив про часткову мобілізацію в Росії та заявив про те, що Росія визнає результати так званих «референдумів» на окупованих територіях України.

Мобілізація у РФ

Путін наголосив, що йдеться саме про часткову мобілізацію, а не про загальну. «Призову на військову службу підлягають – лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, насамперед, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід», – сказав він.

«Референдуми»

«До Росії звернулися із проханням підтримати референдуми. Наголошу: ми зробимо все, щоб забезпечити безпечне проведення референдумів», – сказав російський диктатор.

Путін заявив про «посилення репресій» в Україні, а «референдуми» про приєднання до Росії окупованих територій він обґрунтовує тим, що жителі окупованих територій «потребують захисту».

Нагадаємо російські маріонетки в окупації оголосили «референдуми» з 23 до 27 вересня у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Про правовий статус мобілізованих в «Л/ДНР»

«Уряду, міноборони я дав доручення у повному обсязі та в найкоротший термін визначити правовий статус добровольців та бійців «ЛНР» та «ДНР». Він має бути таким самим, як у кадрових військових, включаючи медзабезпечення, соцгарантії. Особлива увага має бути приділена їхньому оснащенню технікою», – заявив диктатор.

Готовність застосувати ядерну зброю

Росія при загрозі своєї територіальної цілісності готова використати ядерну зброю.  «Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Нагадаємо, що ще вчора Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час». Держдума РФ проголосувала за запропоновані для російської армії та силовиків правки до Кримінального кодексу: тепер відмова від участі у воєнних/бойових діях буде каратися в'язницею.

Також російські депутати впровадили нові статті в кримінальному кодексі РФ – «добровільна здача в полон» (від трьох до 10 років в'язниці, якщо немає ознак держзради) та «мародерство» (до 15 років). Серед обтяжливих обставин з'явилося скоєння злочину «під час мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час».

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