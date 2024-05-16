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Британська розвідка попереджала Україну про наступ на Харківщину – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка попереджала Україну про наступ на Харківщину – The Guardian
Російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів
фото з відкритих джерел

Оборонні рубежі ЗСУ у Харківській області «були тонкі або їх зовсім не було»

Британська військова розвідка попереджала керівництво України про російський наступ на Харківську область. Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела.

За даними видання, оборонні рубежі ЗСУ у Харківській області «були тонкі або їх зовсім не було». Коли від п’яти до десяти тисяч російських окупантів перетнули кордон у двох ключових точках, атаку не вдалося швидко відбити.

«Той факт, що російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів, змушує серйозно замислитись про здатність Києва захищатися», – ідеться в матеріалі.

The Guardian зазначає, що до середини тижня бої дійшли до Вовчанська та сіл на північ від Липців. Імовірна найближча мета загарбників – досягти дальності дії російської 152-мм гаубиці (близько 24 км), щоб обстрілювати Харків.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: Харків розвідка кордон наступ британська розвідка

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