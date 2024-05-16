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Командувач НАТО розповів, чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командувач НАТО розповів, чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині
Каволі упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції
фото з відкритих джерел

Найближчим часом очікується «серйозне покращення» ситуації з боєприпасами в Україні

У Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області. Про це заявив верховний головнокомандувач НАТО в Європі Крістофер Каволі, виступаючи після зустрічі у Брюсселі, передає Sky News.

Каволі упевнений, що українські війська зможуть утримати свої позиції в північно-східному регіоні, де Росія почала несподіваний новий наступ майже тиждень тому.

Головний військовий командувач НАТО також зазначив, що найближчим часом очікується «серйозне покращення» ситуації з боєприпасами в Україні.

Крістофер Каволі визнав складну ситуацію для ЗСУ, заявивши, що затримка постачань зброї призвела до негативних наслідків.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: війна наступ Харківщина росія

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