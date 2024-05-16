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Де фортифікації на Харківщині? Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Де фортифікації на Харківщині? Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ
Кримінальні справи щодо будівництва фортифікацій відкрито у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях
фото з відкритих джерел

У корупційних схемах підозрюються як підприємці-підрядники, так і посадовці обласних адміністрацій

Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ щодо компаній, які займалися будівництвом фортифікацій на Харківщині та у прикордонних регіонах. Основні обвинувачення стосуються завищених цін на матеріали та організації корупційних схем. Про це йдеться у новому матеріалі «Главкома».

Однією з компаній, яка мала сприяти будівництву укріплень на Харківщині була «Слобожанська будівельна компанія 1». Харківська ОВА у грудні 2022 року підписала з нею контракт на 82,38 млн грн, що передбачав поставку виробів з дроту. Відразу після цього фірмою зацікавилося НАБУ.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливих зловживань з боку службових осіб Харківської ОДА, адже було зафіксовано корупційну схему. Як виявилося, компанія-підрядник поклала 77,3 млн грн на рахунок посередника ТОВ «Інтер-Канат» як оплату за будматеріали. Далі ТОВ «Інтер-Канат» розкинув 48,9 млн грн виробнику колючого дроту і трьом постачальникам канатів.

Слідство підрахувало: різниця між коштами, отриманими ТОВ «Інтер-Канат» від ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» і перерахованими постачальникам колючого дроту та канатів склала 27 млн грн. 

Крім цього, триває інше досудове розслідування щодо завищення вартості блоку потерни БП-0,5-17х23. Це основний будівельний матеріал (у вигляді модульної захисної споруди, виробленої з бетону), необхідний для зведення фортифікаційних споруд, у тому числі й на Харківщині.

За даними слідства, у 2023 році під час закупівлі 542 блоків постачальники «роздули» ціну на 12,4 млн грн. Цей факт підпадає під кваліфікацію ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах»), зазначили правоохоронці у матеріалах справи.

Проте питання до зведення оборонних укріплень є й в інших регіонах. До прикладу, головне слідче управління Служби безпеки підозрює посадовців Чернігівської облдержадміністрації та службових осіб компаній «УкрСіверБуд» і «Будіндустрія» у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Стало відомо, що до кінця 2023 року згадані підрядники мали побудувати інженерні та фортифікаційні споруди на Чернігівщині вартістю 343,7 млн грн. Однак у відведені терміни не вклалися. При цьому, як стверджують слідчі СБУ, відбулося штучне завищення обсягу робіт, а якість фортифікаційних споруд не відповідає технічним умовам. Усе це не забезпечило якнайшвидший захист кордону від можливого наступу росіян, сказано у матеріалах справи.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення відбудеться засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. 

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Теги: слідство Харківщина розслідування Україна

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