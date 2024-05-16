Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року
Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках
Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткненя.
Загалом ворог завдав два ракетних та чотири авіаційних ударів, вісім керованих бомб, а також 48ударів дронами-камікадзе, 564 разів завдав позицій українських військ.
Новини війни в Україні
З початку наступу противника 10 травня на Харківській вісі Сили оборони України вжили рішучі дії для суттєвого зниження активності російських окупантів. Плани ворога якомога глибше проникнути в міську місцевість Вовчанська та здобути там опору, знеструмлені. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту за сьогодні
З початку цієї доби українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання у міському районі Вовчанська, тримаючи ворога під вогневим контролем. Ситуація під контролем.
Куп'янська вісь
Російські окупанти за підтримки бронемашин намагаються атакувати українські позиції на осі Крохмальне-Берестове. Там українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бої тривають, ситуація під контролем. Також українські захисники покращили своє тактичне положення та відштовхнули ворога в районі північ від Кислівки.
Сіверська вісь
Ворог провів 1 атаку по вісі Веселе-Званівка, стан українських військ без змін. На осі Яковлівка-Роздолівка тривають бої.
Краматорська вісь: ворог зробив 3х невдалих спроб прорвати оборону України на сокирах Бахмут-Кліщіївка, Бахмут-Андріївка. В районі Григорівки тривають бої. Ситуація під контролем.
Покровська вісь
ВСУ відбили три рази атаки противника на сокири Водяне-Нетайлове, Первомайське-Нетайлове. Бої тривають. Ситуація під контролем.
Вісь Курахове
Російські окупанти здійснили три рази атаки на сокири Водяне-Нетайлове, Славне-Новомихайлівка. Бої тривають на сокирах Солодке -Костянтинівка та Солодке-Водяне. Станом на зараз жодної української позиції не втрачено.
Вісь Времівка
Ворог здійснив три невдалих атак на Старомлинівка-Урожайне, Завітне Бажання-Старомайорське сокири. На осі Володіне-Старомайорське Сили оборони України продовжують стримувати ворога. Станом на зараз жодної української позиції не втрачено, ситуація під контролем.
Придніпровська вісь
Ворог продовжує спроби вигнати Сили оборони України з лівого берега Дніпро. Протягом поточної доби противник здійснив 3х атаки на позиції українських військ в районі Кринки (Херсонська область). Жодної української позиції не втрачено
З початку 15 травня відбулось 23х бойових влучань, противник завдав 2х ракетних та 4х авіаційних ударів 8х керованих бомб, а також 48х ударів дронами-камікадзе, 564х разів завдав позицій українських військ.
Втрати Росії у війні на 16 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:
- особового складу‒ близько 488460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
- артилерійських систем – 12565 (+27) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒- 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)
Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
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