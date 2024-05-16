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Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року
Триває 813-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткненя.

Загалом ворог завдав два ракетних та чотири авіаційних ударів, вісім керованих бомб, а також 48ударів дронами-камікадзе, 564 разів завдав позицій українських військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

З початку наступу противника 10 травня на Харківській вісі Сили оборони України вжили рішучі дії для суттєвого зниження активності російських окупантів. Плани ворога якомога глибше проникнути в міську місцевість Вовчанська та здобути там опору, знеструмлені.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

З початку цієї доби українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання у міському районі Вовчанська, тримаючи ворога під вогневим контролем. Ситуація під контролем.

Куп'янська вісь

Російські окупанти за підтримки бронемашин намагаються атакувати українські позиції на осі Крохмальне-Берестове. Там українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бої тривають, ситуація під контролем. Також українські захисники покращили своє тактичне положення та відштовхнули ворога в районі північ від Кислівки.

фото: deepstatemap
фото: deepstatemap

Сіверська вісь

Ворог провів 1 атаку по вісі Веселе-Званівка, стан українських військ без змін. На осі Яковлівка-Роздолівка тривають бої.
Краматорська вісь: ворог зробив 3х невдалих спроб прорвати оборону України на сокирах Бахмут-Кліщіївка, Бахмут-Андріївка. В районі Григорівки тривають бої. Ситуація під контролем.

Покровська вісь

ВСУ відбили три рази атаки противника на сокири Водяне-Нетайлове, Первомайське-Нетайлове. Бої тривають. Ситуація під контролем.

фото: deepstatemap
фото: deepstatemap

Вісь Курахове

Російські окупанти здійснили три рази атаки на сокири Водяне-Нетайлове, Славне-Новомихайлівка. Бої тривають на сокирах Солодке -Костянтинівка та Солодке-Водяне. Станом на зараз жодної української позиції не втрачено.

фото: deepstatemap
фото: deepstatemap

Вісь Времівка

Ворог здійснив три невдалих атак на Старомлинівка-Урожайне, Завітне Бажання-Старомайорське сокири. На осі Володіне-Старомайорське Сили оборони України продовжують стримувати ворога. Станом на зараз жодної української позиції не втрачено, ситуація під контролем.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року фото 2

Придніпровська вісь

Ворог продовжує спроби вигнати Сили оборони України з лівого берега Дніпро. Протягом поточної доби противник здійснив 3х атаки на позиції українських військ в районі Кринки (Херсонська область). Жодної української позиції не втрачено
З початку 15 травня відбулось 23х бойових влучань, противник завдав 2х ракетних та 4х авіаційних ударів 8х керованих бомб, а також 48х ударів дронами-камікадзе, 564х разів завдав позицій українських військ.

Втрати Росії у війні на 16 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 488460 (+1520) осіб, 
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем  – 12565 (+27) од,
  • РСЗВ  – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 798 (+0) од,
  • літаків  – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10028 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2062 (+1)
Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року фото 3

Нині триває 813-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Читайте також: Окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів – глава МВС 
Теги: Генштаб війна

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