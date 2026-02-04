Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО
У Харкові проживають понад 200 тис. осіб, які мають статус ВПО
фото: Depositphotos

Мер Харкова: «Попри те, що місто перебуває під постійними обстрілами, люди переїжджають до нас»

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вирішили залишитися жити у прифронтових регіонах, потребують окремого підходу та підтримки. Такою думкою в інтерв’ю «Главкому» поділився мер міста Ігор Терехов.

За словами Ігоря Терехова, до Харкова попри небезпеку все одно переїжджають українці з інших регіонів, зокрема й прифронтових. «Харків для багатьох – це найближче велике місто з лікарнями, працюючими захищеними підземними школами, безкоштовним громадським транспортом, роботою. Навіть попри те, що місто перебуває під постійними обстрілами та має купу викликів, люди переїжджають до нас, створюють свій бізнес, працюють на підприємствах, лікуються, діти ходять до наших безпечних освітніх закладів… Тобто Харків для них таке місто, в якому вони хочуть жити. І дуже багато хто хоче залишитися тут надовго. Ми намагаємося створити для них комфортні умови», – розповів мер міста.

На думку мера, ВПО, які обрали переїхати до прифронтового Харкова з інших небезпечних територій, потребують іншого підходу. За словами Терехова, сьогодні ВПО, які мешкають у прифронтових та тилових містах отримують однакову допомогу.

«Є інше важливе та болюче питання: на рівні державної політики треба чесно визнати і врахувати, що ті ВПО, які залишаються у Харкові та інших прифронтових містах, та ті, що обрали відносно спокійніші міста на заході країни, потребують різного підходу. Зараз же підтримка ВПО універсальна що для тилових міст, що для прифронтових. Але ситуації неспівставні – це і ситуація з обстрілами, і з житлом, і з робочими місцями, і з медициною та освітою. Та й фактор психологічного навантаження неможливо не враховувати», – зазначив Ігор Терехов.

Влада Харкова вже запропонувала новий підхід до ВПО, що живуть у прифронтових містах. «Тому ми запропонували диференційований підхід для тих ВПО, які залишилися в прифронтових громадах: треба зробити для них окремий пакет підтримки з урахуванням безпекових ризиків та навантаження на місцеву інфраструктуру», – зауважив мер Харкова.

Ігор Терехов пояснив, що новий підхід для ВПО передбачає не лише виплати. Міський голова розповів, що йдеться про пріоритетне фінансування тимчасового та соціального житла, виплати за оренду, підтримка громад у відновленні пошкоджених об'єктів, розширений доступ до медицини, допомога з працевлаштування.

За даними мера Харкова, наразі у Харкові проживають 211 789 осіб, які мають статус ВПО. «Для порівняння – до повномасштабної війни було близько 100-120 тис. До нас приїжджають з Харківської області – Куп’янщини, Вовчанського напрямку, інших районів. Дуже багато ВПО з Донецької, Сумської областей, бачимо приїжджих з Херсонщини, Запорізької області», – розповів посадовець.

Раніше «Главком» писав про те, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов закликав переглянути підхід до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням різниці умов життя в тилових і прифронтових регіонах. За його словами, йдеться про необхідність адаптації універсальних програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

Нанадаємо, як Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому» оцінив масштаби руйнувань у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. За словами мера Харкова, нинішні атаки РФ значно відрізняють від минулорічної зими. Адже зараз Росія б’є по енергетиці країни. 

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов ВПО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові
Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові
11 сiчня, 02:37
Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
17 сiчня, 05:49
Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 сiчня, 08:40
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
У столиці більше ніж 700 будинків без опалення – Зеленський
28 сiчня, 14:34
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
2 лютого, 15:33
Окупанти завдали комбінованого удару по Харківщині
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: перші наслідки
Вчора, 02:26
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
21 сiчня, 15:18
Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
Вчора, 16:43

Суспільство

Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО
Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
Шлюб із 14 років, безпліддя як підстава для розлучення: деталі законопроєкту
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
Парамедикиня розповіла, чому обрала передову замість роботи в Нью-Йорку
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва
Білоруський доброволець поліг, захищаючи Україну. Згадаймо Олексія Лазарєва

Новини

Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua