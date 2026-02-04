Мер найбільшого прифронтового міста закликав владу переглянути підходи до ВПО

Мер Харкова: «Попри те, що місто перебуває під постійними обстрілами, люди переїжджають до нас»

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вирішили залишитися жити у прифронтових регіонах, потребують окремого підходу та підтримки. Такою думкою в інтерв’ю «Главкому» поділився мер міста Ігор Терехов.

За словами Ігоря Терехова, до Харкова попри небезпеку все одно переїжджають українці з інших регіонів, зокрема й прифронтових. «Харків для багатьох – це найближче велике місто з лікарнями, працюючими захищеними підземними школами, безкоштовним громадським транспортом, роботою. Навіть попри те, що місто перебуває під постійними обстрілами та має купу викликів, люди переїжджають до нас, створюють свій бізнес, працюють на підприємствах, лікуються, діти ходять до наших безпечних освітніх закладів… Тобто Харків для них таке місто, в якому вони хочуть жити. І дуже багато хто хоче залишитися тут надовго. Ми намагаємося створити для них комфортні умови», – розповів мер міста.

На думку мера, ВПО, які обрали переїхати до прифронтового Харкова з інших небезпечних територій, потребують іншого підходу. За словами Терехова, сьогодні ВПО, які мешкають у прифронтових та тилових містах отримують однакову допомогу.

«Є інше важливе та болюче питання: на рівні державної політики треба чесно визнати і врахувати, що ті ВПО, які залишаються у Харкові та інших прифронтових містах, та ті, що обрали відносно спокійніші міста на заході країни, потребують різного підходу. Зараз же підтримка ВПО універсальна що для тилових міст, що для прифронтових. Але ситуації неспівставні – це і ситуація з обстрілами, і з житлом, і з робочими місцями, і з медициною та освітою. Та й фактор психологічного навантаження неможливо не враховувати», – зазначив Ігор Терехов.

Влада Харкова вже запропонувала новий підхід до ВПО, що живуть у прифронтових містах. «Тому ми запропонували диференційований підхід для тих ВПО, які залишилися в прифронтових громадах: треба зробити для них окремий пакет підтримки з урахуванням безпекових ризиків та навантаження на місцеву інфраструктуру», – зауважив мер Харкова.

Ігор Терехов пояснив, що новий підхід для ВПО передбачає не лише виплати. Міський голова розповів, що йдеться про пріоритетне фінансування тимчасового та соціального житла, виплати за оренду, підтримка громад у відновленні пошкоджених об'єктів, розширений доступ до медицини, допомога з працевлаштування.

За даними мера Харкова, наразі у Харкові проживають 211 789 осіб, які мають статус ВПО. «Для порівняння – до повномасштабної війни було близько 100-120 тис. До нас приїжджають з Харківської області – Куп’янщини, Вовчанського напрямку, інших районів. Дуже багато ВПО з Донецької, Сумської областей, бачимо приїжджих з Херсонщини, Запорізької області», – розповів посадовець.

Раніше «Главком» писав про те, як голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов закликав переглянути підхід до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з урахуванням різниці умов життя в тилових і прифронтових регіонах. За його словами, йдеться про необхідність адаптації універсальних програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

Нанадаємо, як Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому» оцінив масштаби руйнувань у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. За словами мера Харкова, нинішні атаки РФ значно відрізняють від минулорічної зими. Адже зараз Росія б’є по енергетиці країни.