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Окупанти атакували Одесу дронами: загорілась багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували Одесу дронами: загорілась багатоповерхівка, пошкоджено навчальний заклад
Полум'я охопило декілька поверхів
фото: Новини.LIVE

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі екстрені служби

У ніч на 20 червня російські окупанти вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує «Главком».

Внаслідок чергової терористичної атаки на Одесу є багато пошкоджень. Пошкоджень зазнали житлові будинки та навчальні заклади. Уламки ворожих безпілотників пошкодили корпус навчального закладу, газопровід та приватні автомобілі.

Також за повідомленням ОВА, зайнялась багатоповерхівка, вогонь охопив декілька верхніх поверхів.

Місцеві пабліки опублікували кадри наслідків російського обстрілу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі екстрені служби.

Раніше ми повідомили, що о 00:52 небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули перші вибухи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками.

Нагадаємо, вранці 17 червня російські терористи масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Унаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

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Теги: рятувальники Одеса обстріл пожежа

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