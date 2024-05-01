Україна та Ватикан обговорили проблему повернення з РФ депортованих дітей і військовополонених

Андрій Єрмак також закликав Ватикан допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків

Єрмак зазначив, що Україна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Про це повідомляє Офіс президенту.

Єрмак зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами Україна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

«Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед», – сказав очільник Офісу президента.

Андрій Єрмак також закликав Ватикан допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Керівник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні. Андрій Єрмак і Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.