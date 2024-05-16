У Харкові студент допомагав РФ організувати новий наступ

Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої було затримано агента ФСБ

Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисникі

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента. Він допомагав окупантам організувати новий наступ на область.

Про це повідомляє пресмслужба СБУ.

Так, Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ РФ.

«Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цю інформацію для планування нового наступу на Харківську область», – йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення «потрібних» локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» до ФСБ РФ.

«Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його «на гарячому», коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу», – зазначили в СБУ.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.