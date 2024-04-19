Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
О 04:40 в Одесі розпочалася повітряна тривога
Зранку 19 квітня Одесі о 05:17 під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Напередодні Повітряні сили України попереджали про ракети з Чорного моря на Одесу. Згодом прогриміли вибухи.
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили України попереджають, що ракетна атака на Дніпро триває та закликають залишатися в укриттях.
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