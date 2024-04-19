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Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 04:40 в Одесі розпочалася повітряна тривога

Зранку 19 квітня Одесі о 05:17 під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про ракети з Чорного моря на Одесу. Згодом прогриміли вибухи. 

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух фото 1

Під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили України попереджають, що ракетна атака на Дніпро триває та закликають залишатися в укриттях.

Теги: Одеса Україна окупанти ракета війна

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