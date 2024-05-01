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Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній
Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів по Україні Росія використовує супутникові дані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною

Міністерство оборони провело зустріч з керівництвом однієї з найбільших супутникових компаній щодо обмеження космічної зйомки території України. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Назву компанії Міноборони вирішило не повідомляти з міркувань безпеки.

Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, влада збирається мінімізувати ризики використання зображень України окупантами.

«Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», – підкреслила Черногоренко.

Також Міноборони планує продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

Як повідомлялося, РФ може купувати супутникові знімки України для подальшого нанесення ракетних ударів. З цієї причини Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною.

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Теги: війна росія фото Міноборони окупанти

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