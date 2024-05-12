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Стало відомо, чи зайшли російські війська у Вовчанськ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, чи зайшли російські війська у Вовчанськ
Вовчанськ розташований за чотири кілометри від кордону з РФ
фото: glavcom.ua

«Вовчанськ є і буде Україною», – Гамбарашвілі

У місто Вовчанськ, що на Харківщині, російські війська не зайшли, наразі там тривають обстріли й бої. Про це заявив очільник міської військової адміністрації (МВА) Тамаз Гамбарашвілі в коментарі Суспільному.

«Зараз вона (Ред. – інформація) офіційно не підтверджена, бо військові зараз працюють на північному рубежі самого міста чути постріли автоматів і вибухи, але ви ж розумієте, що Вовчанськ розташований за чотири кілометри від кордону, тому ця зона постійно обстрілюється, постійно йдуть бої. Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною», – сказав Гамбарашвілі.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: Харківщина Харків Україна війна окупанти окупація обстріл евакуація

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